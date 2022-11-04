元太Q3登峰單季賺贏上半年 前三季EPS 7.08元超越去年全年

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，受惠電子紙需求強勁，單季三率三升，三率同步改寫歷史新高，推升純益達 42.4 億元，季增 78.62%、年增 245.82%，每股賺 3.72 元，第三季更一舉賺贏上半年，累計前三季純益 80.75 億元、年增 113.4%，每股純益 7.08 元，也一舉超越去年全年。

元太第三季營收 81.03 億元，季增 8.74%、年增 84.31%，毛利率衝上 60.52%，季增 13.37 個百分點、年增 18.12 個百分點，營益率 39.78%，季增 13.34 個百分點、年增 27.8 個百分點，稅後純益 42.4 億元，季增 78.62%、年增 245.82%，淨利率 52.32%，季增 20.47 個百分點、年增 24.44 個百分點，三率三升，每股純益 3.72 元。

元太前三季營收 215.17 億元、年增 67%，毛利率 52.46%、年增 7.96 個百分點，營益率 30.77%、年增 16.7 個百分點，稅後純益 80.75 億元、年增 113.4%，淨利率 37.53%、年增 8.15 個百分點，同樣三率三升，每股純益 7.08 元。

元太近年受惠電子紙閱讀器 (eReader)、筆記本 (eNote)、電子貨架標籤 (ESL) 需求成長，營運動能強勁，雖然面對全球經濟變化，元太認為下半年消費市場確實較為疲軟，但今年整體電子書閱讀器仍可望優於去年，加上電子貨架標籤需求續強，且在新產能逐步開出下，仍對今年營運樂觀。

元太為擴大電子紙生態圈布局，除持續擴充上游材料端產能外，近期也策略參與驅動 IC 廠聯合聚晶 (6927-TW) 私募普通股，合計集團總投資約 2.2 億元，將取得近 35% 股權，深化策略合作關係，也鞏固 IC 供應關係。