胡潤報告出爐 中國千萬人民幣資產家庭 衝上206萬戶

最新數據顯示，中國擁有千萬人民幣（下同）淨資產的家庭數量達到 206 萬戶，較上年增加 4 萬戶，且北京是「高淨值家庭」最多的地區，香港戶數則減少。

《界面新聞》周一（21 日）報導，胡潤百富與中信保誠人壽聯合發布的《2022 中國高淨值人群家族傳承報告》顯示，中國擁有 600 萬人民幣淨資產的「富裕家庭」戶數，達到 508 萬戶，擁有千萬人民幣淨資產的「高淨值家庭」，有 206 萬戶，擁有億元人民幣淨資產的 「超高淨值家庭」，則有 13 萬戶。

「高淨值家庭」最多的五個城市，是北京（29.8 萬戶）、上海（26.2 萬戶）、香港（21.1 萬戶）、深圳（7.9 萬戶）、廣州（7.1 萬戶）。TOP 5 城市中，深圳的「高淨值家庭」規模成長最快，較一年前增加 4.4%，香港則減少 5.4%。

從高淨值人群構成來看，職業股民與不動產投資人的比率均為 10%，與去年相同；企業主約 50%，較上年減少 10 個百分點；「金領」（例如 CEO、CFO、工程師）約 30%，比上年增加 10 個百分點。

調查結果發現，在高淨值人群中，投資方式比重最高的是穩健型投資人（46%）。受國際政治、經濟、疫情等負面影響，高淨值人群的短期理財目標，首重財富安全，其重要性連續第三年高於財富成長。

中國「高淨值家庭」的財富總資產，從 2020 年的 126 兆元擴大至 2021 年的 160 兆元。展望未來，「高淨值家庭」預計有 18 兆元的財富，將在 10 年內傳承給下一代。

關於家族傳承，95% 高淨值人群擔憂家庭內部因素，最大憂慮是子女的財富接管、保管能力（50%），例如子女揮霍、心智不成熟。在外部環境方面，高淨值人群最關注遺產、贈與等稅收政策變化，比率達到 46%。