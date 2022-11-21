外資砍航運 偏愛金融股反手加碼

台股遇半年線有壓，三大法人今 (21) 日賣超 42.11 億元，外資瞄準航運、鴻海趁勢調節，惟對金融股偏愛有加，反手加碼金控股。

三大法人今天同步站在賣方，外資賣超 17.65 億元、自營商賣超 19.18 億元，就連投信也終止連續 17 買，加入賣超行列調節台股約 5.18 億元。

外資賣超前五大個股中元大台灣 50 反 1 遭調節近 1.8 萬張、華新 (1605-TW) 遭調節 1.4 萬餘張、華航 (2610-TW) 與台泥 (1101-TW) 也分別遭賣超 1 萬多張，鴻海 (2317-TW) 與友達 (2409-TW) 也是外資賣超標的，分別遭調節 8674 張、7013 張。

買超前五大部分，期元大 S&P 原油反 1 獲外資買超 1.8 萬餘張、台企銀 (2834-TW) 獲加碼 1.3 萬餘張、中鋼 (2002-TW) 獲買超 1.3 萬餘張、開發金 (2883-TW) 獲買超 1.1 萬餘張，元大金 (2885-TW)、兆豐金 (2886-TW)、國泰金 (2882-TW)、永豐金 (2890-TW) 等也是外資加碼標的。

自營商賣超前五大分別為：期街口布蘭特正 2(4.6 萬餘張)、國泰美國道瓊反 1(3.6 萬餘張)、元大滬深 300 正 2(3.1 萬餘張)、國泰永續高股息 (2.2 萬餘張)、元大台灣 50 反 1(1.1 萬餘張)。

買超前五大分別為：期元大 S&P 原油反 1(7.5 萬餘張)、裕隆 (-TW)2310 張、國泰台灣 5G+(2232 張)、中興電 (-TW)928 張、元大 IC 設計 N(870 張)、台積電 (2330-TW)886 張。

投信賣超前五大：群創 (3481-TW)1.2 萬餘張、華新 (1605-TW)5634 張、英業達 (2356-TW)2612 張、統一 (1216-TW)2435 張、遠東新 (1402-TW)2378 張。

買超前五大：新唐 (4919-TW)1955 張、兆豐金 (2886-TW)1479 張、喬山 (1736-TW)1354 張、彩晶 (6116-TW)1198 張、中鋼 (2002-TW)1056 張、中興電 (1513-TW)996 張。