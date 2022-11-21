〈敦吉法說〉Q4至明年Q1營運審慎樂觀 持續觀察大環境變化

敦吉 (2459-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長鍾元凱表示，儘管今年三大事業群此消彼長，但全年業績還是不錯，目前看今年第四季、明年第一季營運還是審慎樂觀，會持續觀察地緣政治與大環境影響。

敦吉近年已由 IC 通路積極轉型為電子零組件製造商，第三季製造事業營收比重已達 49%，獲利比重更高達 82%，整體轉型成果已逐步顯現。

鍾元凱坦言，近期大環境狀況表現較疲弱，除少數一、兩個大品牌外，其他皆出現衰退，不過，敦吉持續精進新製程、新技術，部分產品也跟著開花結果、並獲客戶採用，帶動手機業務今年仍維持成長態勢。

敦吉製造事業以音圈馬達 (VCM) 為主，VCM 用塑膠件受惠美系手機客戶精進高階產品，前三季出貨量高達 4 億顆，年增 5%，續創歷史新高，未來受惠 Android 手機持續精進攝像品質，手機多鏡頭方案仍是市場主流，預估今年每支手機鏡頭數量達 4 顆。

另外，儘管手機攝像功能越來越強大，但鏡頭模組也越厚，因此手機品牌不斷嘗試新製程或新技術，藉此降低厚度，敦吉 VCM SMT(複合製程) 即是因應該趨勢，今年前三季出貨量達 670 萬套，年增 524%。

鍾元凱看好，VCM SMT 不僅單價更高，也因其須結合塑膠與金屬，生產難度更高，甚至須與被動元件或 IC 共同著裝，僅有少數廠商可做到，因此可避免與同業競爭。