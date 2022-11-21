雲象科技完成A+輪募資獲1.5億元 將擴大海外布局

數位病理及醫療影像 AI 廠商雲象科技今 (21) 日宣布，10 月底完成 A+ 輪募資，分別由日本 Ono Digital health Investment, GK、廣達 (2382-TW)、台企銀創投、鈦鎂投資等參與投資，挹注約 1.5 億元，將有助雲象科技持續投注醫療影像 AI 應用的技術研發、開拓海外市場。

雲象科技表示，今年除通過國內第一個大腸內視鏡 AI 輔助診斷系統的產品取證，也成功爭取到歐洲指標性醫療單位德國「圖賓根大學醫院」，採用旗艦級「數位病理影像管理系統」，未來將持續推進在日本等地的海外合作。

雲象科技創辦人暨執行長葉肇元指出，A+ 輪募資完成，顯示投資人認同雲象的商業模式、技術能力、產品優勢，也有助雲象將在台灣所累積的實績，複製延展至海外。

葉肇元認為，面對歐美日韓等國際競爭，台灣新創在資金規模難以匹敵，但唯有掌握醫療場域的需求，深根技術實力，靈活運用策略，以小博大，才能穩健開展實績。

雲象科技 2015 年 10 月成立，截至 10 月 A+ 輪募資後，累積已獲得超過 3 億元，業務領域以醫療影像開發為主，並提供數位病理、人工智慧輔助診斷解決方案，客戶涵蓋美日醫療體系，國內包含台大、長庚、北榮、國泰、中山附醫、三軍總醫院、花蓮慈濟等也是客戶，藥廠夥伴則有台灣諾華、行動基因等。