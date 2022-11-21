〈展碁國際法說〉明年審慎樂觀 搭集團猛虎計畫拚生小老虎

宏碁 (2353-TW) 旗下平台通路商展碁國際 (6776-TW) 今 (21) 日召開法說會，展望明年，總經理林佳璋認為，在全球景氣下行之際，將確保庫存健康，同時以不同產品組合創造需求、健康利潤，對展望維持審慎樂觀看法，至於旗下博瑞達未來是否搭上集團猛虎計畫 IPO，僅強調有規劃、但時程會照進度適時安排。

宏碁董事長陳俊聖 10 月曾對媒體透露，明年集團將啟動「猛虎計畫」，除宏碁自身將持續推動子公司上市櫃外，明年旗下子公司也會規劃再把旗下事業獨立出來、推向資本市場 IPO，市場認為，展碁國際旗下博瑞達可望拔得頭籌，邁向資本市場。

對此，林佳璋說，明年有機會生下一隻小老虎也是公司的期望，至於博瑞達目前營運狀況，今年確實受全球原油飆漲、俄烏戰爭衝擊，但目前來看，鞋業需求可望在明年第二季恢復、北美基礎建設需求、能源市場也可望在明年回溫、恢復常態，後續營運將逐步增溫。

根據展碁國際財報顯示，博瑞達今年前三季稅後純益約 7930.8 萬元，而展碁國際持有台灣博瑞達約 51% 股權，可望依比例認列獲利。

展望明年景氣，林佳璋坦言，3C 產品從今年下半年就隨整體景氣往下衰退，現在供應鏈都在努力去化「不健康」的庫存，同時備好一些「健康」的庫存，目前展碁國際不健康的庫存並不多，將持續強化多元平台通路角色，透過不同產品組合創造健康利潤。

林佳璋也補充，目前並無法預測明年每一季會怎麼樣，但整體而言，若俄烏戰爭持續影響歐洲、中國封控也持續影響內外需市場，世界四大經濟體 (歐洲、美國、中國、其他) 將有兩大經濟體受影響，對全球經濟並不利，會先以持平今年看待。