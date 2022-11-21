〈國泰金法說〉國壽今年大砍台股1140億元 Q3股債投資罕虧56億元

國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日舉行線上法說會，前 3 季獲利年減 55%，主要是國壽投資績效大減衝擊，今年前 3 季大賣台股 1140 億元，但投報率較去年腰斬，而第 3 季股債更罕見虧損超過 56 億元，拖累前 3 季股債資本利得滑落至僅剩約 330 億元，年減 67%。

國泰人壽資產配置部分，有七成都是海外投資，今年前 3 季大賣台股 1140 億元、投報率 9.8%，國外股票也減碼 500 億元、投報率 6.3%，相較去年在股海分別海賺超過兩成、一成，今年投報率明顯大幅減少。

國壽強調，該投資團隊操作屬性靈活，今年初有部位減碼，該實現利得還是有實現利得，加上台幣今年以來貶值超過 10%，避險成本大幅減少，避險後投資收益率仍有 4.26% 水準。

國壽進一步指出，前 3 季現金股利 233 億元，已超過去年全年 200 億元，也挹注經常性投資收益率拉高到 3.39%。

但若以資本利得來看，國壽第 3 季股票虧損 28.51 億元、債券虧損 28.17 億元，合計虧損 56.68 億元。相較去年第 3 季同期股票賺 202.78 億元、債券 86.39 億元，合賺超過 289 億元，可看出第 3 季資本市場大地震下，國壽也難逃虧損。