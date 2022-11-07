面板不振拖累 同泰10月營收8083萬元 續創IPO以來新低

同泰董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)Tag欣興同泰面板欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠同泰 (3321-TW) 今 (7) 日公布 10 月營收，達 8083 萬元，創上市來新低，月減 18.88%，年減 58.34%，2022 年前 10 月 營收 14.71 億元，年減 21.35%。 同泰主管指出，第三季以來營收走低，主要是因面板、消費性電子客戶拉貨趨緩，造成營收下滑。 同泰前三季營收 13.9 億元，毛利率 4.4%，年減 6.5 個百分點，稅後虧損 6520 萬元，每股虧損 0.42 元。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+31.52%$13,152原投組報酬率+24.18%$12,418投組標的成分40%耀勝320720%嘉聯益615320%華經246810%宜特328910%富蘭克林黃金基金美元A股延伸閱讀同泰Q2轉盈結束連25季虧損 看好車載、高頻高速應用面板客戶拉貨緩 欣興旗下同泰9月營收腰斬 創上市來新低欣興旗下同泰Q3又陷虧損 前三季每股虧0.42元相關貼文