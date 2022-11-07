面板不振拖累 同泰10月營收8083萬元 續創IPO以來新低

同泰董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)
同泰董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠同泰 (3321-TW) 今 (7) 日公布 10 月營收，達 8083 萬元，創上市來新低，月減 18.88%，年減 58.34%，2022 年前 10 月 營收 14.71 億元，年減 21.35%。

同泰主管指出，第三季以來營收走低，主要是因面板、消費性電子客戶拉貨趨緩，造成營收下滑。

同泰前三季營收 13.9 億元，毛利率 4.4%，年減 6.5 個百分點，稅後虧損 6520 萬元，每股虧損 0.42 元。

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