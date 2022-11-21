勤崴國際自駕車獲准 正式於台積電南科廠上路

中華電 (2412-TW) 旗下小金雞勤崴國際 (6516-TW) 今 (21) 日宣布，通過經濟部「TSMC 廠區擴大自駕接駁」無人載具沙盒實驗計畫，取得南科園區運行的自駕車牌，旗下自駕電動巴士正式在台積電 (2330-TW)(TSM-US)南科 F18 廠上路。

勤崴表示，台積電兩年前為滿足廠區大量人流移動需求和落實 ESG 節能減碳目標，導入自駕電動巴士接駁，同時看準勤崴具備多元整合能力，並已在多個場域驗證自駕車的穩定度與商用化可能性，因此雙方進一步攜手合作。

由勤崴提供自動化運具解方的合作方式，將自駕車、路側設備及智慧站牌、雲端管理平台等自駕車整體解決方案，完整落地應用，協助台積南科廠內尖峰人潮疏運，目前已有多輛自駕電動巴士於 F18 廠行駛。

總經理黃晟中表示，雙方經過一年多的時間，從路線規劃、車輛定位和如何發揮應用進行密切討論，還包括考量廠內安全性，不斷修正並通過台積電內部安全審查程序把關，才順利讓自駕接駁於廠區內行駛，期待未來此套經驗移轉到其他廠區，甚至輸出海外。

此外，未來勤崴自駕車行徑路線不只串聯廠區，未來將透過 App 預約搭乘延伸自駕接駁情境、路線和時段，完成 On Demand 自駕運輸服務 (需求反應式運輸服務)，以及向外延伸至聯外道路，打造南部科學園區智慧化綠色運輸系統。