通膨壓力增加 西方石油將碳捕捉投資額提高22% 股價挫9%

美國石油生產商西方石油公司 (OXY-US) 周三 (9 日) 對全球第一個大規模直接空氣捕獲 (DAC) 項目的預估投資金額調升約 22%，並披露建造其他項目的計畫。

該建造中的 DAC 計畫位於德州 Ector 縣，西方石油公司原本預估投資 8-10 億美元，現因通膨壓力上升，預估投資將達 11 億美元。

執行長 Vicki Hollub 在討論公司第三季業績時，針對成本上升作出解釋：「整個經濟體都感受到通膨壓力，尤其是建築材料和勞動力。」

由於西方石油季度業績略低於華爾街的預期，周三股價收低 9.3%，同日能源股也普遍走跌，但今年迄今西方石油股價仍大漲 134%。該公司吸引巴菲特麾下波克夏 (Berkshire Hathaway) 公司的興趣，目前波克夏是西方石油公司的最大股東，擁有 20.9% 的股份。

西方石油公司的目標是將二氧化碳從空氣中抽出並將其埋在地下，以此打造有利可圖的業務。該公司認定，全球需要石油的時間還有好幾十年，而政府和企業若想達到其氣候目標，不只要減少二氧化碳排放量，還必須積極自空氣中清除二氧化碳才行。

然而，在該技術能商業化之前，將須投資者大量耗費資金，而實現目標需要多少時間尚不清楚。西方石油第一個大型項目於 9 月開工，並計劃 2024 年底開始營運。

由於規模龐大，西方石油公司第一個 DAC 工廠的進展備受石油產業關注。根據國際能源署 (IEA)，該工廠目標每年自大氣中去除多達 100 萬噸的二氧化碳，是全球所有 18 座 DAC 工廠總和的 100 倍。

西方石油周三擴大 DAC 未來計畫，押注按順序啟動項目將降低成本。Hollub 表示，政府的激勵措施和《通膨降低法案》的通過，使其得以在 2035 年之前計劃 100 個 DAC 設施 (此前為 70 個)，且已經取得其中一半的土地。

10 月起西方石油開始在德州第二地點 (Kleberg 縣) 規劃和設計 DAC 設施，合併年產能可去除 3000 萬噸二氧化碳。

西方石油持續利用高油價所得的現金來償還債務，計劃年底前將債務降低至 180 億美元，較先前減債目標多 20 億美元。Hollub 表示，明年起公司將擁有更多可用資本，這些資本「大多數將用在買回庫藏股。」