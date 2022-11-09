航空業高管：航空公司營運成本續增 廉價機票難在短期內回歸　

隨著各國逐步解封，航空旅遊需求大增，目前國際機票價格仍然高昂。航空業高管表示，不要指望廉價機票能夠快速回歸，因為航空業都期望票價保持在這個水準。此外，勞動力短缺與交機延遲，使航空公司難以增加航班。

如今航空公司正努力應對不斷上漲的燃料和勞動力成本，而人力短缺和飛機交付延遲阻礙了航空公司在需求高漲時增加更多航班。

根據美國勞工部的數據，9 月份機票價格指數年增 43%。儘管近幾個月價格有所放緩，但產業專家和航空公司高管都表示，預計不會太快出現低價的票價。

根據訂票應用程式 Hopper 的數據，2023 年 3 月起飛的美國國內往返機票平均價格為 350 美元，較去年同期高 26%，並較疫情前 2019 年高 28%。

瑞安航空財務長 Neil Sorahan 稱，歐洲廉價 9.99 歐元機票的日子可能已經終結，過去 2 年歐洲的航空運力發生了的結構性變化。

諮詢公司 Campbell-Hill Aviation Group 總裁兼執行長 Kevin Healy 表示，儘管更高的票價尚未阻止旅客需求，但食品、能源和其他商品的價格上漲可能會削弱人們用於旅行的支出，使消費轉向拮据。

美國航空 (AAL-US) 執行長 Scott Kirby 表示，該航空公司正面臨飛行員、波音飛機短缺的問題，並對運營產生了重大影響，該航空公司正在努力尋找解決方案。

分析師表示，航空公司需要強勁而持續的獲利才能減少債務負擔，但不斷上漲的燃料和勞動成本持續干擾航空公司的獲利。