聯發科推兩款入門Chromebook晶片 終端產品明年Q1上市

聯發科 (2454-TW) 今 (21) 日宣布，為 Chromebooks 打造的全新迅鯤 Kompanio 系列產品 Kompanio 520/528，擁有絕佳運算性能、優化的電池壽命、無縫連網功能，為入門使用者打造順暢體驗，預計搭載兩款 Kompanio 晶片的 Chromebook 產品將在明年首季上市。

客戶運算事業部總經理 Adam King 表示，高能效、高性能和穩定連網是使用者體驗的核心，也正是 Kompanio 晶片優勢所在；聯發科作為 Arm 架構 Chromebook 的全球第一大晶片供應商，提供完整價位選擇，帶給大眾最新的人工智慧、連網、顯示和影像的完美體驗。

聯發科 Kompanio 520/528 搭載八核 CPU，其中包含兩顆 Arm Cortex-A76 超強核心以及升級版雙核 GPU，帶來流暢、反應靈敏的性能表現。Kompanio 520 的 Arm Cortex-A76 核心頻率可達 2GHz，Kompanio 528 中的 Arm Cortex-A76 核心可達 2.2GHz。

兩款晶片的電池續航能力也優化，使用者可享受長續航時間。強大的八核 CPU 結合高效記憶體選擇，為使用者提供更棒的資料傳輸速度，數秒內就能開機，同時處理不同任務時也游刃有餘，再搭配公司 Filogic Wi-Fi 6 解決方案，可最佳化影音串流及雲端遊戲的連網體驗。

兩款 Kompanio 晶片擁有升級版影像處理器，支持 32MP 相機，捕捉更多圖像細節，也同時支援 Full HD + 顯示，使用者可外接 Full HD 螢幕，解析度比上一代晶片高出一倍，用戶可利用雙顯示器提升工作效率，例如要看電影時連上智慧電視播放，或將教材投影分享。