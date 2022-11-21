〈台版晶片法案〉台版晶片法拚明年上路 KPMG：呼應全球最低稅負精神

「台版晶片法」預計將在明 (112) 年元旦上路，針對進行技術創新、位居國際關鍵供應鏈的公司給予租稅抵減優惠，值得注意的是，法案也將「有效稅率不低於一定比率」納入適用條件，這與全球最低稅負精神相互呼應。

行政院 17 日通過產業創新條例修正草案，擬自 2023 年 1 月 1 日起，針對在台灣進行技術創新且位居國際關鍵供應鏈的公司，投資前瞻創新研究發展支出金額的 25%，及購置先進製程全新機器設備支出金額的 5%，提供稅額抵減優惠。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所會計師陳志愷表示，「台版晶片法」所需符合條件，除研發密度與研發費用達一定規模外，對於將「有效稅率不低於一定比率」也納入適用條件，該「一定比率」2023 年度為 12%，2024 年度起為 15%，但 2024 年度得由行政院核定調整為 12%。

陳志愷表示，以上適用條件，是為呼應經濟合作暨發展組織 (OECD) 在防止稅基侵蝕及利潤移轉 (BEPS) 行動計畫下，為避免跨國企業利用各國稅制差異，不當進行利潤移轉規避稅負，而提倡各國應將全球反稅基侵蝕 (GloBE) 規則 (即全球最低稅負制) 納入國內法實施的發展趨勢。

GloBE 規則要求集團合併營收達 7.5 億歐元之跨國企業集團，在各租稅管轄區之有效稅率，如果未達 15% 的最低標準，應就其差距透過從最終母公司由上往下之一定方式，繳納補充稅負。

因此草案對於應符合之最低有效稅率，朝向應訂為 15% 的目標，但考量國際間全球最低稅負制推展狀況，2023 年度先配合現行企業最低稅負之稅率訂為 12%，後續年度為 15%，但在 2024 年度可視情況調整為 12%。

陳志愷說，草案對有效稅率計算，是以實際繳納的國內所得稅為分子，包含免稅所得的全年所得額為分母，此與現行企業最低稅負計算概念一致。

GloBE 規則的推展具有跨地域性，為消除國際間稅制差異，使各國計算的有效稅率符合 BEPS 一致性標準，以財務會計處理並經調整後所得稅費用，除以調整後本期淨利計算，與單純為國內稅負課徵之最低稅負雖有相同目的，但計算原理不同。

陳志愷呼籲，GloBE 規則為可預見的趨勢，建議符合條件的跨國企業集團，除國內企業最低稅負有效稅率外，仍應掌握 GloBE 規則有效稅率計算相關要素衡量，以辨識集團低稅率所在國家及補充稅負課徵影響，預先做好籌劃因應。