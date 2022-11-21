【袁志峰專欄】恒指連跌3日，關注藍籌新貴

今日推介 - 安踏體育 (2020), 上日收市 $88.75

1) 股市前景

上周五港股表現分化，恒指微跌而恒生科指回升，大市成交減少，沽空比率偏低，南向資金轉淨賣出，主要沽出盈富基金 (2800)。全星期計，恒指及恒生科指升 3.8% 及 7.2%，上証指數及深証成指升 0.3% 及 0.4%，標指及納指跌 0.7% 及 1.6%；紐約期油價格跌 9.8%，美元指數升 0.6%，人民幣兌美元跌 0.2%，美國 10 年期債息由 3.81 厘升至 3.83 厘。筆者看好港股年底前表現，估計恒指可升穿 19000 點，回調是買入機會，17500 點應有技術支持。

今天推介是安踏體育 (2020) — 國內體育用品龍頭企業，2021 年度收入增 39%，盈利增 50%，毛利率增 3.4 個百分點至 61.6%，每股盈利增 50% 至 2.87 元人民幣。因國內疫情影響消費，今年上半年，收入增 14%，盈利跌 7%，毛利率跌 1.2 個百分點至 62.0%，每股盈利跌 7% 至 1.33 元人民幣。公司管理層具有良好執行能力，行業前景仍然可觀，市場預期全年盈利增 6%，現價對應預測市盈率 26.5 倍，估值合理。建議買入，目標價 97.5 元，止損價 84.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 271 點，早段漲幅曾擴大至 332 點，隨後輾轉下跌，午後最多倒跌 135 點，尾市回穩，收報 17992 點，跌 53 點或 0.3%。成交額按日跌 9% 至 1395 億元，10 月份日均成交額 1045 億元。港股通南向資金轉淨賣出 24 億元，騰訊 (700) 及快手 (1024) 錄得 3.8 及 3.1 億元淨買入。盈富基金 (2800) 及美團 (3690) 錄得 21.4 及 5.2 億元淨賣出。11 月以來累積淨買入 433 億元，10 月淨買入 738 億元。全星期計，恒指升 3.8%。

藍籌股 17 升 51 跌 5 持平。美團 (3690) 及阿里健康 (241) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。百威亞太 (1876)、石藥集團 (1093) 及中國聯通 (762) 升逾 2%。碧桂園 (2007) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。其次是東方海外 (316) 及新世界發展 (17) 跌逾 5%。碧桂園服務 (6098) 及中國海外發展 (688) 跌 4%。中國平安 (2318)、中國宏橋 (1378) 及恒基地產 (12) 跌逾 3%。吉利汽車 (175)、銀河娛樂 (27)、電能實業 (6)、港鐵 (66)、申洲國際 (2313) 及招商銀行 (3968) 跌逾 2%。

恒生科指升 0.6%，收報 3742 點，成份股 11 升 18 跌 1 持平。大型科技股普漲，騰訊 (700) 跌逾 1%，阿里 (9988) 升逾 2%，京東 (9618) 及網易 (9999) 漲逾 3%，美團 (3690) 漲逾 5%，為升幅最大成份股。其次是阿里健康 (241) 升逾 4%。理想汽車 (2015) 及京東健康 (6618) 漲逾 1%。商湯 (20) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大成份股。明源雲 (909) 跌 4%。比亞迪電子 (285) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 3%。中芯國際 (981) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 2%。瑞聲科技 (2018) 跌近 2%。全星期計，恒生科指升 7.2%。

板塊方面，手機零件、晶片、生物科技、航運、内房、風電、濠賭、航空股下跌，跌幅居前。百濟神州 (6160)、金斯瑞生物 (1548) 及信達生物 (1801) 跌 4%-6%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 跌近 6% 及 3%。雅居樂 (3383)、中國金茂 (817) 及萬科企業 (2202) 跌 3%。龍源電力 (916) 及大唐新能源 (1798) 跌逾 3%。金沙中國 (1928)、銀河娛樂 (27) 及澳博 (880) 跌 2%-3%。國航 (753) 及東方航空 (670) 跌近 3%。

教育及電訊設備股上升，漲幅居前。中教控股 (839)、中國東方教育 (667)、宇華教育 (6169) 及希望教育 (1765) 升 12%-17%。中興通訊 (763) 及中國鐵塔 (788) 漲逾 3% 及 1%。

周五上証指數平開，早盤窄幅震蘯，午後最多曾漲 0.4%， 隨後輾轉下跌，以接近全日低位收市，收報 3097.24 點，跌 0.6%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 0.9%。滬深兩市總成交約 9800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 700 億元。滬深股通北向交易淨買入 51 億元，11 月以來累積淨買入 417 億元，10 月淨賣出 573 億元。全星期計，上証指數升 0.3%，深証成指升 0.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

恒生指數公司公布季度檢討結果，恒生指數成份股加入 3 隻股份，包括康師傅控股 (322)、華潤萬象生活 (1209) 及海爾智家 (6690)，成份股數目將由 73 隻增加至 76 隻。恒生中國企業指數成份股維持 50 隻，加入中國石油 (857)、中升控股 (881)、理想汽車 (2015) 及海爾智家。剔除阿里健康 (241)、中國燃氣 (384)、信達生物 (1801) 及嗶哩嗶哩 (9626)。所有變動將於 12 月 5 日起生效。(信報)

4) 個股訊息

京東集團 (9618) 公布，截至 9 月底止第三季業績，按非公認會計準則，股東應佔盈利 100.4 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 98.9%。期內，收入 2435.4 億元，按年增加 11.4%。(信報)

騰訊 (700) 上周五於在場內回購 121 萬股，回購價介乎 286.6 元至 292.6 元，涉資 3.52 億元。(信報)

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