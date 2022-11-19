拜登不諱言通膨下降需要一些時間 未來兩年經濟團隊人事受矚目

美國總統拜登周五 (18 日) 警告，通膨回到正常水準還需要一段時間，但他今年 8 月簽署的「通膨削減法案」(Inflation Reduction Act, IRA) 將很快發揮降低醫療和能源開銷的效果。

拜登周五會晤企業主和工會領袖並聽取意見，以尋求平抑通膨的方法，並制定明年的經濟議程，福特汽車)、開利集團、非營利組織凱薩醫療機構 (Kaiser Permanente) 的執行長，以及美國汽車工人聯合會 (UAW) 主席 Ray Curry、美國食品和商業工人聯合會 (UFCW) 主席 Marc Perrone 等人都與會，美國財長葉倫和白宮經濟顧問迪斯 (Brian Deese) 也出席。

這是拜登自亞洲行程返美後的第一個公開行程。雖然民主黨期中選舉表現意外強勁，為拜登注入強心針，但是選民對經濟和通膨的不滿，將是他接下來兩年要處理的棘手問題。

拜登坦言，通膨回到正常水準需要一點時間，但美國民眾將在未來六個月感受到「通膨削減法案」的效果，該法案」預定 2023 年元旦生效。

拜登舉例說明，長者在聯邦醫保 (Medicare) 的胰島素費用，從明年元旦起不得超過 35 美元，政府並將為民眾更新窗戶、太陽能板和加熱幫浦，提供節能抵稅優惠。

經濟團隊人事變動

白宮多次強調，美國強勁的就業市場有助於避免經濟衰退，然而美國聯準會 (Fed) 仍在升息壓制通膨的階段，明年經濟可能步入衰退，這意味著拜登將須謹慎思考未來兩年的經濟團隊人員組成。

根據白宮不具名官員，白宮經濟顧問委員會 (CEA) 首位黑人女性主席、勞動經濟學家勞斯 (Cecilia Rouse) 將在明年春天離職，回到普林斯頓大學任教。

葉倫雖然有意留任，但白宮經濟顧問迪斯等人明年可能辭職。(圖: AFP)

這名官員透露，白宮經濟顧問迪斯也計劃明年請辭，時間表未定。另外，美國海關邊防局 (CBP) 局長 Chris Magnus 日前被迫請辭。

不過身為拜登經濟團隊大將的葉倫，早在期中選舉前就明白表示她希望留任。

推行法案難度大增

專家表示，在共和黨重掌眾議院，民主黨保持參議院控制權的「分裂國會」情況下，拜登政府很難像任期前兩年一樣，推進任何大規模經濟政策。

眾議院共和黨人顯然無意在重大法案上和拜登合作，而且很可能在提高聯邦政府舉債上限以及一些常規法案加以掣肘。

如此一來，拜登將須更仰仗行政命令、監管，並透過類似通膨削減法案等法規的執行，才能落實他的經濟議程。