依據降低通膨法案 First Solar宣布將在美國設立新廠

First Solar (FSLR-US) 周二 (30 日) 宣布，將依據刺激國內製造業的《降低通膨法案》(IRA)，在美國建立一個全新的太陽能電池板製造工廠。

該公司將對新廠投資高達 10 億美元，地點規劃在東南部。新宣布的工廠將是這家面板製造商在美國的第 4 家全面整合的工廠。

First Solar 周二還表示，將斥資 1.85 億美元升級和擴建其俄亥俄州的現有設施。

CEO 維德瑪 (Mark Widmar) 指出，IRA 是促使公司決定在美國建立另一家工廠而不是尋找其他地方的關鍵催化劑。

他表示，其中的融資方案首次創造了「對該行業的長期看法和理解，以及與該行業相一致的政策」。

他說，「有了這樣清晰的法案，我們暫時後退一步評估可以與下一家工廠合作的替代方案或選擇，在全面審視之後，發現美國是個非常有吸引力的選擇。」

維德瑪補充說，這是第一項能夠激勵整個供應鏈，從製造商到發電資產，最後到最終客戶的法案，「透過這種類型的調整，你可以建立夥伴關係和機會，共同成長，並且比我們在實施 IRA 之前所擁有的更具雙贏結果的結構。」

First Solar 表示，到 2025 年，新廠將每年生產 3.5 吉瓦的太陽能組件。在此同時，該公司俄亥俄州工廠累計年產能將超過 7 吉瓦。

相較之下，根據太陽能工業協會 (SEIA) 的數據，美國在 2022 年第 1 季新增了 3.9 吉瓦的太陽能裝機容量。數據顯示，美國的太陽能產業總量目前為 126.1 吉瓦，足以為 2200 萬戶家庭供電。

自 7 月底民主黨克服黨內異見，對 IRA 達成共識後，First Solar 的股價就已飆升 65%。該法案迅速在眾議院和參議院獲得通過，並由拜登總統簽署成為法律。它將多管齊下讓 First Solar 受益，包括對國內製造商的生產稅收抵免。 First Solar 是美國最大太陽能電池板開發商，專注於公用事業規模的電池板。

First Solar 在第 2 季財報電話會議上表示，其產量到 2025 年它已經訂購一空，積壓了 44 吉瓦的訂單。

維德瑪表示，First Solar 希望建設新廠的決定迅速敲定。該公司的考量因素之一是盡可能接近條件齊全的地點。其他因素包括該地區工人的類型和可用性。

First Solar 的目標是在本季結束前確定該地點。