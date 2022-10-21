輝瑞調升新冠疫苗價格 將推動未來多年營收大幅成長

分析師表示，輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 試圖將其新冠病毒疫苗在美國目前的價格提高 4 倍，這可能會刺激多年的收入。

這家與德國 BioNTech (BNTX-US) 合作開發和銷售疫苗的製藥商周四 (20 日) 晚間表示，一旦美國明年轉入商業市場，該疫苗的目標價格為每劑 110 至 130 美元。

輝瑞表示，在美國以外，它已經與許多發達市場的政府簽訂合約，合約期限到 2023 年，價格已經確定。

富國銀行分析師班塞爾 (Mohit Bansal) 表示，新的定價範圍可能會讓這些加強劑增加約 25 億至 30 億美元的年收入。

他在一份研究報告中寫道：「這個價格遠高於我們假設的每劑 50 美元，甚至比高收入國家假設的每劑淨價 80 美元還高。我們認為新價格將推升每股上揚 2 美元。」

新價格範圍的公開也可能為競爭對手 Moderna Inc (MRNA-US) 和 Novavax Inc (NVAX-Us) 爭取相同範圍內的定價開綠燈。

SVB Securities 分析師萊辛格 (David Risinger) 在研究報告中表示，「預計 Moderna 將比照這個價格，並預計這些 mRNA 疫苗壟斷製造商以及 Novavax 將在可預見的未來繼續在類似的範圍內定價。」