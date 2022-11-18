訊芯-KY明年營運先蹲後跳 越南北江廠Q3開出

鴻海 (2317-TW) 轉投資封裝廠訊芯 - KY(6451-TW) 今 (18) 日召開法說會，董事長徐文一表示，明年隨著越南河內廠良率持續提升、達客戶要求，有助毛利率持續優化，明年則隨著北江新廠在第三季開出，營運可望呈現「先蹲後跳」，營收目標年增 1 成以上。

徐文一指出，今年是變化多端的一年，從去年起 IC 大量缺貨、晶圓產能短缺，到今年第三季 IC 開始供過於求、晶圓產能過剩，全球市場與經濟變化劇烈，公司也持續調整營運方針因應。

訊芯 - KY 今年前三季受惠越南河內廠開始量產，營收較去年逆勢成長，不過，因 SiP 市況不佳以及投入人力至河內廠，導致前三季毛利率下滑、本業也呈現虧損，徐文一認為，隨著越南河內廠達客戶要求，有把握提升毛利率。

徐文一補充，由於已有河內廠經驗，待北江新廠年底完工後，再將經驗移植過去，明年第一季機台進駐與客戶驗證後，8、9 月就會進入正式量產，貢獻第三季、第四季營收。

徐文一說，現階段美系光纖模組全球市佔率高達 7-8 成，因此公司也積極與客戶合作，越南河內廠生產的光收發模組以美系客戶為主，廣東中山廠則以中國客戶為主，隨著兩條產線成長，將帶動明、後年光收發模組毛利率往上走。

針對可轉債將在明年 2 月到期，訊芯 - KY 指出，公司截至第三季帳上現金與約當現金達 81.09 億元，現金水位滿高的，將會直接向債權人買回，短期也沒有減資計畫。