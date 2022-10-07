封測廠Q3營收 精材微幅下滑 同欣電創歷史次高

封測廠精材 (3374-TW)、同欣電 (6271-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 今(7) 日皆公布最新第三季營收，精材受消費性需求趨緩，營收較上季微幅下滑，同欣電則在車用需求支撐下，推升單季營收創歷史次高，訊芯 - KY 在新廠產能開始貢獻下，單季營收衝上 7 年半來新高。

精材 9 月營收 6.82 億元，月減 4.66%，年減 10.98%，第三季營收 21.25 億元，季減 0.52%，年減 3.15%，累計前三季營收 59.32 億元，年增 1.84%。

精材指出，受惠測試、車用訂單穩健，第三季營收持平上季，但由於電價自 7 月起大幅調漲、整體成本上升，獲利估較上季衰退，期望隨著新品量產，下半年營運持平上半年，估第四季營收較上季下滑約 2 成。

同欣電 9 月營收 12.59 億元，月減 0.31%，年減 4.14%，第三季營收 37.11 億元，季增 2.91%，年減 1.75%，累計前三季營收 107.82 億元，年增 4.15%。

同欣電台北廠 9 月底發生火災，不過，受惠車用 CIS 動能強勁，單月營收仍改寫歷史次高水準，第三季也同創次高，但由於陶瓷基板產線恢復不易，預期將影響第四季營收，單季也恐無法達成原先創高的目標。

訊芯 - KY 9 月營收 5.4 億元，月減 9.42%，年增 78.44%，第三季營收 16.14 億元，季增 26.59%，年增 78.15%，累計前三季營收 37.06 億元，年增 17.18%。

訊芯 - KY 去年因供應鏈缺料問題，出貨動能相對受限，但隨著今年缺料問題緩解，加上越南新廠產能穩步開出，客戶新專案出貨穩步成長，不僅推升第三季營收創下 7 年半來新高，累計前三季也重返正成長。