宏碁衝刺雙11購物節商機 台灣區今年營運可望優於去年

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (3) 日舉辦 2022 亞太區 Predator League 東京總決賽行前暨雙 11 購物節應援記者會，除進行授旗儀式外也首度組成 Predator Girls 應援女團為台灣隊伍加油，營運面上，宏碁認為，年底雙 11、雙 12 檔期仍可期，雖然整體消費市場呈現衰退，但在商用業績挹注下，台灣區全年仍力拚成長。

宏碁指出，今年整體消費性 PC 業務衰退，但商用市場仍有一定支撐，包含先前教育部生生用平板的大型標案等，均有助帶動整體台灣區業績，認為今年台灣區營運仍可望優於去年，在銷售策略上也會以維穩獲利為首要任務。

在雙 11 購物節活動方面，宏碁一口氣釋出五大推薦商品、四大優惠方案，消費者更有機會得到東京來回機票，今年也插旗亞太最大電競嘉年華會 WirForce，期望為營運再添動能。

除 WirForce 睽違兩年回歸實體舉辦外，宏碁 2022 亞太區 Predator League 也將在 11 月 11 日在東京舉行總決賽，今日更邀請台灣代表隊進行賽前授旗儀式，同時成立 Predator Girls 應援女團，邀請巫苡萱、林可、孟潔、慈妹、心璇五位啦啦隊女神為選手加油。

亞太電競嘉年華會 WirForce 睽違兩年重返圓山花博園區展開，除宏碁外，包含英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US)、微星 (2377-TW)、AOC、羅技 (Logitech)、圓剛 (2417-TW) 等皆有參與，主辦單位也預期，4 天活動將吸引超過 23 萬人次現場參與。