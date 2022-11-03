〈宏碁財報〉Q3純益季增9% EPS 0.62元 前三季每股賺1.94元

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，受全球經濟景氣下行，筆電等消費性電子產品需求低迷，單季毛利率、營益率均較上季下滑，不過在業外挹注下，單季純益達 18.76 億元，季增 8.81%、年減 37.82%，每股純益 0.62 元，累計前三季純益則達 58.35 億元，年減 32.6%，每股純益 1.94 元。

宏碁第三季營收達 648.87 億元，季減 10.28%、年減 20.03%，毛利率 10.11%，季減 0.95 個百分點、年減 1.43 個百分點，營益率 1.28%，季減 1.73 個百分點，年減 3 個百分點，稅後純益則在業外挹注下達 18.76 億元，季增 8.81%、年減 37.82%，每股純益 0.62 元。

累計宏碁今年前三季營收達 2155.87 億元、年減 7.3%，毛利率 10.86%、年減 0.87 個百分點，營益率 2.74%、年減 1.67 個百分點，稅後純益達 58.35 億元、年減 32.6%，每股純益 1.94 元。

宏碁表示，旗下上市櫃、興櫃、公開發行子公司皆獲利且已公布財報，第三季營收合計佔宏碁集團總額約 16%，營業利益合計貢獻總額則達 43%，將持續透過強化供應鏈管理及銷售優化財務狀況。

宏碁也補充，第三季庫存價值降為新台幣 581.31 億元，較第二季減少 53.11 億元，且自第一季起持續減低，第三季營運產生現金流入則為新台幣 117.76 億元。