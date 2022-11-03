宇瞻聯手宏碁拓商機 總座：明年可望發揮加乘效益

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (3) 日召開臨時董事會，通過與宏碁 (2353-TW) 透過私募進行策略合作，總經理張家騉表示，透過此次私募案，除希望建立採購優勢外，也能藉由宏碁多元事業引擎策略所帶來的全新生態圈，激發產品與創新應用服務，預期明年就能發揮價值鏈加乘效益。

宇瞻專注工控數位儲存領域，提供客製化軟硬韌體解決方案；而宏碁在個人電腦及顯示產品等事業外，也成功開發醫療及智慧城市解決方案等應用市場。

宇瞻總經理張家騉表示，面對快速變化的產業環境，展開策略合作後，將整合雙方資源取得採購規模優勢及聚焦全球銷售通路，利於拓展跨國利基市場，並提升彼此的競爭優勢，強化在商業通路端的市佔率。

張家騉指出，這幾年國際面臨疫情、供應鏈斷鏈、俄烏戰爭、通貨膨脹等考驗，產業生態已不適用過往單打獨鬥模式，串聯彼此力量可產生 1+1 等於無限的效益，才符合企業永續發展所需。

因此，宇瞻除先前規劃的三大營運動能，專注重點領域、佈局未來技術、營運數位轉型外，也希望藉由投資與結盟延伸產業價值鏈，轉化成第四大成長動能「策略夥伴結盟」。

宏碁將以每股新台幣 33 元，認購宇瞻私募股票 1.1 萬股，雙方議定以 11 月 3 日為定價基準日，宏碁將取得增資後 8.97% 股份，且必須持有 3 年。

