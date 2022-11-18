台股創波段新高後拉回 跌30點收14504點 周線連三紅

美股周四僅費半指數逆勢收漲 1%，台股今 (18) 日由晶圓雙雄等電子權值股領軍，一度上漲逾百點，衝上 14669 點，創波段新高並站上半年線，生技、觀光等中小型股同步匯集人氣，但隨著賣壓湧現，大盤中場過後逐漸往平盤靠攏，終場翻黑下跌 30.24 點或 0.21%，收在 14504.99 點，成交值 2363.74 億元。台股周線連三紅，本周累計上漲 497 點。

櫃買指數終場下跌 1.26 點或 0.68%，收在 183.85 點，成交值 814.64 億元。上市櫃成交值合計 3178.38 億元。

權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW) 早盤最高來到 494 元，但漲幅逐漸收斂，終場漲 0.41%，收在 487 元；聯電則收平盤，南亞科、日月光投控、廣達等電子股仍獲資金點火；大立光收跌 1.5%，守住股王寶座；國巨、聯詠、欣興、友達等均賣壓沉重。

此外，資金轉進電信三雄，遠傳、台灣大上漲逾 1%，中華電也有近 1% 漲幅。航運、金融普遍走低，萬海重跌逾 3%，長榮、陽明跌逾 2%，兆豐金、第一金、元大金、中信金等也震盪走跌。

生技族群依舊表現活蹦亂跳，12 月即將舉辦台灣醫療科技展，在資金追捧下，美時一度亮燈漲停、寶齡富錦強漲逾 8%，明基醫、合一、中天、醣聯、永昕、北極星藥業 - KY、台耀、智擎等，股價均表現強勢。

技嘉表示，主機板、顯示卡在積極管控庫存下將走出谷底，市場需求也逐步回升，獲得外資法人給予「表現優於大盤」評等，目標價上看 130 元，今天股價上漲超過 5%，站上年線，創近半年新高。板卡廠華擎連日走揚，盤中也湧入買盤，推升股價上漲逾 5%，登 5 個月高點。