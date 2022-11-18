〈台股盤中〉開高走低震盪逾百點 半年線得而復失

台股今 (18) 日早盤在電子權值股領軍下，一度大漲逾百點，不過隨著台股短線急漲，午盤前賣壓湧現、漲點收斂一度翻黑，半年線得而復失，多頭力守 5 日線，盤勢續呈現震盪整理格局，今日預估成交量則達約 2500 億元。

觀察電子權值股走勢，在台版晶片法案消息激勵下，晶圓雙雄力守紅盤，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 早盤一度站上 494 元，續勢挑戰 500 元整數大關，午盤前漲勢略有收斂，漲幅約落在 1% 上下，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 同樣在平盤之上震盪，記憶體族群、台塑四寶表現也不俗，不過大立光、鴻海、聯發科等開高走低，午盤前由紅翻黑。

盤面上，觀光餐飲族群逆勢抗跌，富野、亞州藏壽司雙雙亮燈漲停，山富、易飛網、五福等旅行社業者漲幅也超過半根停板，航空雙雄華航、長榮航也在解封商機護體下，逆勢抗跌。

其他族群，工業電腦、網通族群零星個股點火，建碁搭上電動車充電站題材續攻漲停，中磊也大漲超過半根停板，收復年線。

盤面弱勢族群，電子紙大廠元太法說會釋出展望，雖然第四季營運仍將優於第三季，明年首季也將呈現季減、年增態勢，但對明年整體市況展望謹慎保守看待，今日股價開低走低，一度被摜殺至跌停價位，也導致櫃買指數表現弱於集中市場，此外，安控族群同樣漲多拉回，晶睿、奇偶雙雙重挫逾 4%。

整體而言，台股短線在電子族群支撐下，指數在萬四築底反彈，不過外資近期開始反手調節，加上美國聯準會官員近日再度釋出鷹派言論，預期漲多個股短線恐面臨獲利了結壓力，大盤也須慎防短線拉回。