〈焦點股〉口罩令最快月底鬆綁 解封概念股激昂

台灣防疫逐步解封，最快本月底就能實施第一階段的口罩令鬆綁，加上年底進入旅遊、尾牙旺季，旅行社、飯店、餐飲及零售等業者可望迎來報復性消費熱潮，今 (18) 日買盤積極湧入觀光族群，上櫃類股指數勁揚超過 3%，亞洲藏壽司 (2754-TW)、富野 (2736-TW) 股價亮燈漲停，易飛網 (2734-TW)、鳳凰 (5706-TW)、六角 (2732-TW) 等解封概念股漲勢也相當強勁。

台灣開放國門，許多民眾搶買機票出國遊玩，旅行社股今天吸引資金進駐，山富、五福、易飛網均大漲逾半根停板，上市股鳳凰也在盤上表現，雄獅早盤一度站上百元關卡，但賣壓隨即湧現，股價翻黑。

餐飲相關個股同獲買盤青睞，亞洲藏壽司連日飆漲，今天更直奔漲停價 144 元，再創上櫃以來新高價，八方雲集、漢來美食、六角、雅茗 - KY、瓦城等也都獲得資金點火。飯店股方面，富野股價亮燈漲停，亞都、夏都、華園等均表現不差。

亞洲藏壽司 10 月營收 3.53 億元，月增 9.44%、年增 21.14%，創同期新高，累計前 10 月營收 31.82 億元，年增 63.63%，已超越去年全年 25.27 億元。

感恩節、耶誕節、跨年活動年底陸續登場，指揮中心透露，口罩令最快 11 月底或 12 月初第一階段鬆綁，屆時戶外將不強制戴口罩。疫情悶了 2 年多，多家金控、科技業者也打算恢復尾牙或春酒，各家飯店及展覽館熱門檔期幾乎排滿，景氣可望一路旺到農曆春節。