國境解封推升換匯需求 銀行升級外匯服務搶客

國境解封、美元強升推升換匯需求增加，銀行瞄準外匯服務給予加碼優惠，像是結合數位帳戶提供存款優惠，或是鎖定大額換匯需求，提供客戶透過網銀、APP 就能換匯。

一銀表示，看好國際差旅觀光人數漸次成長，以及美元利率鷹式升息題材，國人對於外幣投資及旅行換匯需求攀升，一銀也為此籌劃三大常用外匯服務「外幣兌換」、「外幣現鈔」及「外幣定存」的優惠活動。

根據一銀規劃，目前網路銀行外幣兌換多達 10 種幣別匯率讓分，外幣現鈔部分也有 8 種幣別減碼優惠。

另外，使用一銀 iLEO 數位帳戶，並在活動期間內的指定時間承作金額 3000 美元以上的 6 個月期定存，可享有專屬優惠，以 11 月來說，優惠年息利率高達 4.28%。

兆豐銀行去 (2021) 年推出全新「IXML 憑證」，客戶可於行動銀行線上辦理等值新台幣 50 萬元以上外匯申報交易，可省去親臨銀行簽署外匯申報書的時間，還可享受優惠匯率。

兆豐銀航表示，客戶可搭配 LINE 即時匯率到價通知，輕鬆掌握理想換匯時機；現在服務更升級，行動銀行 IXML 憑證支援電腦版網路銀行之外匯申報，無須重複申請。

兆豐銀行表示，民眾只要在行動銀行 APP 完成憑證申請，即可於行動銀行辦理等值新台幣 50 萬元以上的外匯申報交易，幣別種類最齊全，多達 14 種，每筆交易最低只要等值新臺幣 100 元起。