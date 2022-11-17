BA.5次世代疫苗明起開打 指揮中心：疫情恐在社區週而復始流行

BA.5 次世代疫苗明 (18) 日起開打，疫情指揮中心今 (17) 日指出，40.7 萬劑莫德納 BA.5 雙價次世代疫苗將陸續配送給各縣市衛生局，相信第一周打氣應該會不錯，雖然整體疫情持續下降，但速度趨緩，台灣社區疫情未來可能會週而復始的流行，將持續觀察。

指揮中心發言人莊人祥指出，今年採購的第一批莫德納次世代 BA.4/5 雙價疫苗共計 70.3 萬劑，於 11 月 10 日上午抵台，首批 40.7 萬劑於 11 月 18 日開始配送提供地方施打。

莊人祥表示，先前開打的 300 多萬劑 BA.1 次世代疫苗，截至目前，已有 173 萬人次接種，大概超過一半，但現在應該是很多人在等 BA.5 次世代疫苗，各縣市都有看到開始預約的情形，部分縣市將自 19、20 日起開打，相信第一周打氣應該不錯。

近來日本、中國廣州疫情有升溫的跡象，對此，莊人祥表示，日本疫情目前仍以 BA.5 為主，有更高的感染力，先前已感染過或接種過疫苗的人，常常無法維持足夠的免疫力，因此會在社區周而復始的流行。

莊人祥指出，當政策與人們的行為改變了、放鬆了，這些都可能造成疫情再度上揚，目前台灣和其他各國都面臨類似的情況，就像流感一樣會在社區內不斷的流行。