盤中速報 - 華擎(3515)急拉2.4%報127.5元，成交5,363張

華擎(3515-TW)近5分K漲速2.4%，18日10:20報127.5元，成交5,363張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲18.57%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲4.08%。台灣加權指數上漲7.64%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+989 張
- 外資買賣超：+558 張
- 投信買賣超：+180 張
- 自營商買賣超：+251 張
- 融資增減：+222 張
- 融券增減：+208 張
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投組標的成分
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