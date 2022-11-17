盤中速報 - 華擎(3515)急拉3.18%報114.5元，成交479張

華擎(3515-TW)近5分K漲速3.18%，17日09:02報114.5元，成交479張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華擎(3515-TW)近5日股價上漲7.08%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.42%。台灣加權指數上漲6.59%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-491 張
  • 外資買賣超：-54 張
  • 投信買賣超：-448 張
  • 自營商買賣超：+11 張
  • 融資增減：-259 張
  • 融券增減：+49 張

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