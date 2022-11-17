盤中速報 - 世界(5347)急拉2.05%報89.5元，成交7,720張

世界(5347-TW)近5分K漲速2.05%，17日12:44報89.5元，成交7,720張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世界(5347-TW)近5日股價上漲19.45%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲12.19%。櫃買指數上漲4.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+13,368 張
- 外資買賣超：+7,962 張
- 投信買賣超：+6,018 張
- 自營商買賣超：-612 張
- 融資增減：-712 張
- 融券增減：+355 張
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