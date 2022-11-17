盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至121.5元，漲幅達7.05%

華擎(3515-TW)17日09:59股價上漲8元，報121.5元，漲幅7.05%，成交7,813張。
華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
近5日股價上漲7.08%，台灣加權指數上漲6.59%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-491 張
- 外資買賣超：-54 張
- 投信買賣超：-448 張
- 自營商買賣超：+11 張
- 融資增減：-259 張
- 融券增減：+49 張
最新相關新聞
華擎(3515-TW)17日09:59股價上漲8元，報121.5元，漲幅7.05%，成交7,813張。
華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
近5日股價上漲7.08%，台灣加權指數上漲6.59%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.36%
$11,436
原投組報酬率
+7.97%
$10,797
投組標的成分
40%
6404
20%
4763
20%
3128
10%
3675
10%