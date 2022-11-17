盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至121.5元，漲幅達7.05%

華擎(3515-TW)17日09:59股價上漲8元，報121.5元，漲幅7.05%，成交7,813張。

華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

近5日股價上漲7.08%，台灣加權指數上漲6.59%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-491 張
  • 外資買賣超：-54 張
  • 投信買賣超：-448 張
  • 自營商買賣超：+11 張
  • 融資增減：-259 張
  • 融券增減：+49 張

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