10月定期定額金額創兩年多新低 台股基金扣款前五名大洗牌

台美股市在 10 月雙雙創下兩年多以來新低，股市破底的恐慌情緒，拖累定期定額市場萎縮，根據投信投顧公會數據，10 月整體投信基金定期定額扣款金額跌破 40 億元，為 2020 年 6 月以來新低，與 9 月相比，減幅達到 4.21%。其中，台股基金 10 月定期定額扣款金額下降至 21.17 億，降幅僅 3.35%，台股一般型基金 10 月的定期定額扣款金額前 5 名出現大洗牌的現象。

觀察台股一般型基金 10 月定期定額扣款金額前五大，分別為：統一黑馬基金、統一大滿貫基金、安聯台灣大壩基金、PGIM 保德信高成長基金、安聯台灣智慧基金，只有統一黑馬基金逆勢成長 2.03%，也是前 5 大基金中，唯一一檔扣款金額正成長，該檔基金 10 月扣款金額達到近 9000 萬。

統一黑馬基金為台股長青基金，1994 年底成立，至今已 28 年，該檔基金淨值長期以來也呈現一路向上，從成立之初的 10 元，上升至 11 月 15 日的 123.51 元。

統一投信台股團隊表示，美國 10 月通膨數據較前期大幅回落，使市場信心恢復，帶動台美股市跌深反彈。近期為聯準會政策消息空窗期，也讓台股短線反彈有望持續。

統一投信台股團隊進一步表示，從第 4 季至明年第 2 季，台股各產業庫存調整預計將陸續結束；但美國經濟成長預期到明年第一季才會落底，加上高利率及量化緊縮帶來的貨幣緊縮，在聯準會政策正式轉向之前，台股預計都將呈現大箱型區間震盪。