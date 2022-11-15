〈生技論壇〉生物協會李鍾熙：政府計畫+民間支持 驅動產業發展

台灣生物產業協會榮譽理事長李鍾熙今 (15) 日表示，台灣生醫產業發展可以透過政府的大型計畫並借重民間企業支持，同時以兼具公益和營利的公司型態來去推動，目前國際有相關案例將會是很好的方向。

李鍾熙指出，疫情讓台灣看見生醫產業的重要性，儘管台灣有最優秀的醫生和最好的醫療機構與服務，但如果沒有疫苗和藥物，再好的醫療機構都沒辦法施展，加上疫苗和檢測技術要靠產業界生產與銷售，沒有很強的生技醫藥產業也會有缺憾，因此希望未來加速產業發展，才能讓台灣變成真正的生技大國。

談到生醫產業的驅動力，李鍾熙認為，透過政府的大型計畫可望加速驅動生醫產業發展，如行政院提出的健康大數據永續平台計畫、中研究院與 33 家醫院合作執行的台灣精準醫療計畫 (TPMI) 已有 53.5 萬人參與，目標收案 100 萬人，都有不錯成果。

他進一步說，如果政府的計畫停留在研究機構，就沒辦法發揮力量，計畫經費一旦停止恐怕難以永續更新，以及難產出更好的經濟價值，也沒辦法發揮市場力量。

李鍾熙建議，政府大型計畫除了可以借重民間企業支持外，也能以具備公益和營利的公司型態去推動，就如同工研院大型積體電路計畫若一直留在工研院，就不會有現在的台積電，因此大型計畫和民間企業有互補性，離開機構才能真正發揮影響力。