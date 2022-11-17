晶片法案助攻半導體 台股小跌2點收14535點守住5日線

美股費半指數周三重挫逾 4%，台股今 (17) 日一度跌逾 150 點，失守 14400 點，不過行政院今日拍板通過台版晶片法案，半導體族群重振旗鼓，帶動加權指數跌勢收斂，終場小跌 2.12 點或 0.01%，收在 14535.23 點，守住 5 日線，成交值 2394.87 億元。

櫃買指數相對有撐，終場上漲 1.8 點或 0.98%，收在 185.11 點，成交值 735.59 億元。上市櫃成交值合計 3130.46 億元。

權王台積電盤中一度跌逾 2%，下探 475 元，但行政院拍板通過台版晶片法案，帶動跌勢收斂，終場小跌收在 485 元；聯電同步受激勵率先翻紅，終場以 45.6 元作收，漲幅 0.77%；聯發科在多空交戰下，終場收 725 元，跌幅 0.55%。

美系外資出具報告，看好蘋果明年新機可望搭載潛望式鏡頭，大立光 (3008-TW) 將直接受惠，目標價上看 2500 元，今日在買盤湧入下，股價一度大漲超過 9%，衝上 2330 元，終場收 2315 元，寫 10 個月新高，並成功奪回股王寶座，整體光學股士氣大振，聯一光、新鉅科亮燈漲停，玉晶光 (3406-TW) 也大漲半根停板。

觀察其他類股表現，在資金輪動下，水泥、生醫、觀光類股今天表現強勢，包括生展、寶齡富錦、明基醫等均亮燈漲停；國內水泥龍頭台泥終場上漲近 4%，亞泥、嘉泥、信大等也表現不俗；觀光股方面，晶華、鳳凰、雄獅、雲品等均在盤上表現。

金融股表現偏弱，台新金、玉山金等均下跌逾 1%，不過，隨著買盤回籠，國泰金 、富邦金跌幅明顯收斂，兆豐金及永豐金均收平盤。