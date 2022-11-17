外資終止連四買台積電 近兩日大砍元大台灣50反1逾20萬張

台股今 (17) 日受行政院通過台版晶片法案激勵，資金歸隊簇擁半導體族群，終場小跌 2.12 點，收 14535.23 點。外資再轉買聯電 2.2 萬張，終止連四買台積電，並續砍友達 2.7 萬張，也大舉調節反向 ETF，大賣元大台灣 50 反 1 約 10.6 萬張，近 2 日已出脫逾 20 萬張。

觀察法人資金動向，外資終止連 4 買、賣超 33.34 億元，投信續站買方、買超 12.24 億元，自營商終止連 7 賣、回頭買超 16.86 億元，三大法人共賣超 4.23 億元。

期貨方面，外資增持空單 1263 口，多單未平倉口數降至 7878 口；投信增持空單 67 口，空單未平倉口數降至 5674 口；自營商增持空單 303 口，多單未平倉口數降至 1562 口。

外資再度轉買聯電 2.2 萬張，佳世達逾 5000 張，緯創、華通、宏碁、燿華也獲敲進超過 3000 張，力積電、世界同獲青睞。傳產股方面，外資敲進長榮航 8707 張、寶齡富錦逾 7000 張，台玻、中石化都超過 3000 張。

ETF 方面，外資買超富邦台灣半導體超過 3500 張，也買超元大台灣 50、國泰台灣 5G+、中信關鍵半導體各超過 1000 張。

反觀反向 ETF 則遭外資大舉調節，大賣元大台灣 50 反 1 超過 10.6 萬張，國泰臺灣加權反 1 8358 張，富邦臺灣加權反 1 超過 5800 張；不過，元大滬深 300 正 2 也遭賣超 1.8 萬張，富邦上証正 2、富邦越南、中信電池及儲能各逾 3000 張。

外資賣超方面，大賣友達 2.7 萬張、華邦電及欣興各逾 8000 張，鴻海、南電、廣達各超過 4000 張。傳產股華新 2.1 萬張，台泥逾 9000 張，中鋼、統一、華航各逾 6000 張。

法人指出，目前台股量能仍不足以支撐強勁上攻力道，加上強勢股仍以大型股居多，中小型個股持續整理，待資金派對輪到中小型股接棒，整體量能才會逐漸回升。

