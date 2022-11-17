〈台股盤中〉電金熄火指數翻黑 量縮守5日線

美股四大指數翻黑，拖累台股今 (17) 日走跌，呈現量縮整理格局，在權王台積電 (2330-TW) 領跌下，大盤指數一度跌逾 150 點，電子、金融再度成為空頭狙擊目標，但仍守住 5 日線 14150 點。

晶圓雙雄台積電與聯電 (2303-TW) 盤中同步下挫，其中台積電早盤以 482.5 元開出後，盤中賣壓出籠導致股價下壓，低點下探至 475 元；聯電股價同樣翻黑整理，盤中跌幅逾 1%，股價低點一度下探至 44.25 元。

半導體族群中，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、新唐 (4919-TW)、天鈺 (4961-TW)、愛普 (6531-TW)、景碩 (3189-TW) 盤中也有 2% 以上跌幅；但統懋 (2434-TW)、威盛 (2388-TW)、創意 (3443-TW)、采鈺 (6789-TW) 股價相對強勁，盤中分別有 2%~3% 的漲幅。

光電族群表現亮眼，大立光 (3008-TW) 盤中大漲逾 7%，股價高點一度上攻至 2330 元，晶睿 (3454-TW) 也有 7% 以上漲幅，佳凌 (4976-TW)、奇偶 (3356-TW)、今國光 (6209-TW)、玉晶光 (3406-TW) 也有 5% 以上漲幅。

金融股台新金 (2887-TW)、開發金 (2883-TW)、合庫金 (5880-TW)、玉山金 (2884-TW)、第一金 (2892-TW)、國泰金 (2882-TW)、元大金 (2885-TW) 在賣盤調節下，盤中跌幅逾 1%。

相較電金族群疲弱，觀光族群股價相對有撐，晶華 (2707-TW) 盤中大漲逾 4%，雄獅 (2731-TW)、鳳凰 (5706-TW)、雲品 (2748-TW)、新天地 (8940-TW)、寒舍 (2739-TW)、美食 - KY(2733-TW)、夏都 (2722-TW) 等也有 1%~3% 的漲幅。

航運族群中長榮航 (2618-TW)、亞航 (2630-TW)、中航 (2612-TW)、四維航 (5608-TW)、志信 (2611-TW)、中櫃 (2613-TW)、宅配通 (2642-TW) 等在買單敲進下，推升股價翻紅走揚。