盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉2.23%報115.0元，成交16張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速2.23%，17日09:09報115.0元，成交16張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

尼得科超眾(6230-TW)近5日股價下跌4.78%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.42%。台灣加權指數上漲6.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：+5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：-3 張
  • 融券增減：-1 張

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