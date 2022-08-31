三成長引擎驅動 尼得科超眾下半年毛利率可望好轉

散熱廠尼得科超眾 (6230-TW) 今 (31) 日召開線上法說，董事長永井淳一表示，下半年雲端伺服器、遊戲機、網通都會有不錯的成長，加上原物料銅價回跌、積極改善成本，期待下半年毛利率會有所改善。

永井淳一說，儘管面對通貨膨脹、經濟下行、庫存水位偏高等風險，但美元強勢走升、金屬價格回檔，對成本有利，營收、毛利率都將提升，再者，目前整體訂單能見度約 3-4 個月，排除重慶廠當地限電措施、停工兩周，整體稼動率也有 70-80%。

展望後市，永井淳一認為，PC、NB 需求出現減弱現象，目前成長引擎來自雲端伺服器、遊戲機等，期望相關產品營收占比能再提升。其中，上半年整體營收年增 8%，伺服器營收年增幅也是差不多，隨著需求持續成長、佈局新產品，期望伺服器下半年能再帶動整體營收成長。

水冷散熱開發進度方面，永井淳一提到，公司核心技術仍聚焦在氣冷散熱，目前確實也有客戶提出水冷散熱的需求，另外母公司日本電產 (Nidec) 也正開發水冷散熱相關產品，後續雙方會進一步結合，至於浸漠式水冷目前沒有著墨。

談到原物料價格，永井淳一指出，去年受到金屬價格上漲、匯率影響，營運較為疲軟，原物料價格影響整體營運約 5%，儘管近期價格回跌，但對於銅價仍不敢鬆懈。

尼得科超眾越南廠已投產，目前主要生產 NB 相關產品，同時針對客戶在中國以外生產的需求，規劃擴充產線，同時進行多客戶、多機種的認證，期望越南廠比重可以提升至 10%。

資本支出方面，尼得科超眾去年因建置越南廠，資本支出達 7.8 億元，今年會較去年降低，約 5 億元，主要用在擴充生產設備。