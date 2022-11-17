盤中速報 - 帆宣(6196)急拉2.16%報118.0元，成交1,567張

帆宣(6196-TW)近5分K漲速2.16%，17日11:16報118.0元，成交1,567張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
帆宣(6196-TW)近5日股價上漲14.29%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲0.41%。台灣加權指數上漲6.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-298 張
- 外資買賣超：-373 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+75 張
- 融資增減：+309 張
- 融券增減：+49 張
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原投組報酬率
+11.54%
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投組標的成分
40%
6404
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