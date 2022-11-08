盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉3.74%報111.0元，成交49張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速3.74%，08日09:28報111.0元，成交49張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲0.5%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.22%。台灣加權指數上漲2.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：+4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-10 張
  • 融券增減：0 張

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