盤中速報 - 尼得科超眾(6230)股價拉至漲停，漲停價111.0元，成交209張

尼得科超眾(6230-TW)08日11:17上漲10元，股價漲停報111.0元，委買18張，成交209張。

主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲3.22%。

尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲0.5%，台灣加權指數上漲2.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：+4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-10 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.09%

$12,109

原投組報酬率

+13.23%

$11,323

投組標的成分

  • 40%

    王品

    2727

  • 20%

    高力

    8996

  • 20%

    宏大

    8932

  • 10%

    晶宏

    3141

  • 10%

    瀚亞非洲基金-新臺幣

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞