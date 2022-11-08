盤中速報 - 尼得科超眾(6230)股價拉至漲停，漲停價111.0元，成交209張

尼得科超眾(6230-TW)08日11:17上漲10元，股價漲停報111.0元，委買18張，成交209張。
主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲3.22%。
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲0.5%，台灣加權指數上漲2.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-10 張
- 融券增減：0 張
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