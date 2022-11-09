盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急跌-2.2%報112.5元，成交74張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K跌速2.2%，09日09:07報112.5元，成交74張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲9.36%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.42%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12 張
- 外資買賣超：-11 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+8 張
- 融券增減：+1 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
8996
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