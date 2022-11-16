盤中速報 - 華擎(3515)急拉3.18%報113.5元，成交2,448張

華擎(3515-TW)近5分K漲速3.18%，16日09:06報113.5元，成交2,448張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華擎(3515-TW)近5日股價上漲1.47%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.49%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+546 張
  • 外資買賣超：+1,020 張
  • 投信買賣超：-450 張
  • 自營商買賣超：-24 張
  • 融資增減：-302 張
  • 融券增減：+12 張

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