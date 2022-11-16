盤中速報 - 華擎(3515)急拉3.18%報113.5元，成交2,448張

華擎(3515-TW)近5分K漲速3.18%，16日09:06報113.5元，成交2,448張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲1.47%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.49%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+546 張
- 外資買賣超：+1,020 張
- 投信買賣超：-450 張
- 自營商買賣超：-24 張
- 融資增減：-302 張
- 融券增減：+12 張
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+27.57%
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原投組報酬率
+18.31%
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投組標的成分
40%
6472
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