盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉3.44%報82.2元，成交502張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速3.44%，17日09:02報82.2元，成交502張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲17.13%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.6%。櫃買指數上漲4.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+364 張
- 外資買賣超：+108 張
- 投信買賣超：-6 張
- 自營商買賣超：+262 張
- 融資增減：-118 張
- 融券增減：-245 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.71%
$11,371
原投組報酬率
+5.57%
$10,557
投組標的成分
40%
6404
20%
4763
20%
3128
10%
3675
10%