盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉3.44%報82.2元，成交502張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速3.44%，17日09:02報82.2元，成交502張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲17.13%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.6%。櫃買指數上漲4.57%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+364 張
  • 外資買賣超：+108 張
  • 投信買賣超：-6 張
  • 自營商買賣超：+262 張
  • 融資增減：-118 張
  • 融券增減：-245 張

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