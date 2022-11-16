盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至112.0元，漲幅達8.21%

華擎(3515-TW)16日09:03股價上漲8.5元，報112.0元，漲幅8.21%，成交1,204張。
華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
近5日股價上漲1.47%，台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+546 張
- 外資買賣超：+1,020 張
- 投信買賣超：-450 張
- 自營商買賣超：-24 張
- 融資增減：-302 張
- 融券增減：+12 張
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