盤中速報 - 譁裕(3419)急拉2.21%報20.85元，成交3,177張

譁裕(3419-TW)近5分K漲速2.21%，17日09:02報20.85元，成交3,177張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譁裕(3419-TW)近5日股價上漲6.67%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.96%。台灣加權指數上漲6.59%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-128 張
- 外資買賣超：-131 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：+235 張
- 融券增減：+212 張
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AI優化後報酬率
+27.43%
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原投組報酬率
+19.85%
$11,985
投組標的成分
40%
6404
20%
4763
20%
3128
10%
3675
10%