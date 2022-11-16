〈益登法說〉庫存Q3達頂點 明年上半年消費性電子仍不樂觀

IC 通路商益登 (3048-TW) 今 (16) 日召開法說會，公司表示，庫存是半導體廠的共同問題，自家庫存已在第三季達高峰，第四季起會逐步下滑，針對明年展望，坦言明年上半年消費性電子仍不樂觀，預期下半年才會陸續復甦。

益登指出，今年第二季開始，大家感受需求下滑，尤其上海實施封城後，大廠開始踩剎車，影響各家庫存水位提升，而自家的庫存也在第三季攀頂，存貨金額達 195.65 億元，季增 24%，年增 73%，庫存週轉天數 51 天，較上季的 47 天、去年同期的 35 天增加。

展望後市，益登認為，今年返回辦公室與雙 11 的消費力道都不如預期，後續還要觀察感恩節等重要節日，坦言 PC、手機與消費性電子不太可能立即復甦，整體明年上半年還是相對不樂觀，預期明年下半年才會慢慢恢復。

不過，益登指出，除上述產業外，其他產業如基礎建設，包括綠能、儲能與充電樁，還有網通、資料中心與伺服器等產品，明年受惠新的平台推出或新規格滲透率增加，整體產業還是穩健成長。

針對美對中擴大晶片管制，益登認為，美中兩方面的銷售客戶與部分產品都會有些限制，已與所有原廠密切注意，預期原先的消費市場受影響程度較輕微，但未來網通市場影響會較大。