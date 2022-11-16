〈益登法說〉供應鏈南遷 今年東南亞業績首破1億美元

IC 通路商益登 (3048-TW) 今 (16) 日召開法說會，公司表示，隨著供應鏈陸續往東南亞移動，近兩年東南亞業績大幅成長，今年將首度突破 1 億美元，期望在三到五年內進一步成長至 5-10 億美元。

益登表示，儘管公司以北美客戶為主，但東南亞已成兵家必爭之地，公司目前以新加坡為據點，往泰國、越南以及印度拓展，其中，印度受惠蘋果 (AAPL-US) 供應鏈前往當地生產，加上當地新公司開始萌芽，整體內需市場可望起步。

益登也看好印度發展，且當地活動相當活躍，已在當地設置辦事處，並預期將辦事處轉為子公司，但因當地稅務比較複雜，現階段還在評估中。

益登補充，公司交貨給東南亞與印度地區的客戶還是相對少，目前總計約 1 億美元，不過近兩年成長速度相當快，三年前東南亞市場業績僅 3000 萬美元，等同兩年內就成長 3 倍，預期成長趨勢還會持續，公司也設立目標，期望三到五年內東南亞業績成長至 5-10 億美元。

針對大聯大 (3702-TW) 參與私募，益登指出，最直接的助益是提高資金適足率，另外，由於大聯大在智慧倉儲管理具備一定基礎，在海外的布局也更深，雙方已在部分地區如東南亞嘗試合作，加上近期很多服務回流到台灣，大聯大在台的倉儲設備與空間對公司也是緩衝區，長期來看也有助公司布局歐美市場。