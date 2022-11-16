瑞磁強化業務行銷 明年下半年推兩檢測新品

瑞磁生技 ABC-KY(6598-TW) 調整營運策略，營運核心從研發轉向業務與行銷，明年將積極拓展自有產品體外診斷試劑 (IVD)，包括真菌特異性分析試劑 ASR 與性傳染病檢測 STI，預計明年下半年上市，瑞磁也同時洽談合作夥伴擴大通路與市占率。

美國營運中心執行長 Chris Bernard 今 (16) 日表示，公司營運模式採取平台授權與體外診斷試劑 (IVD) 的雙軌策略，其中 IVD 方面，除了持續拓展既有產品外，明年開始陸續推出新產品上市；真菌特異性分析試劑 ASR 預計明年下半年會先推廣至科研 RUO 市場，相較傳統檢測要花 2-6 周，該產品藉由 PCR 方法只需要數小時即可完成。

性傳染病檢測 STI 同樣預計明年下半年上市，後續還會結合抗藥性基因檢測試劑，由於複雜性更高，預計需要花 10 個月時間進行開發，最快 2024 年上半年亮相，將搶 10 億美元市場。法人預期，多項產品挹注下，瑞磁明年全年試劑業績有望年增超過 6 成。

平台授權方面，瑞磁兩大客戶分別為 Idexx(愛德士) 與中國麗珠試劑公司；Idexx 累計裝設 149 個機台，預計明年在澳洲、歐洲擴增實驗室，不過明年出貨量會降低，中國麗珠受惠取得當地多個醫院標案，預計今年銷售額上看人民幣 2000 萬元、明年倍增至 4000 萬元。

此外，瑞磁將進行自動化檢測系統 MDx3000 的改版，規劃 2024 年下半年完成 MDx3000 檢測半定量功能，瞄準泌尿道感染與陰道炎二大具高速成長的分子檢測市場商機。

Chris 指出，目前已與六大全球知名檢測廠商洽談共同合作，明年將與美國市場一家、美國以外一家作為主要合作夥伴，透過產品互補性，除了提升市場競爭力，也將擴大通路。

瑞磁受惠各項 IVD 檢測產品銷售成長，加上授權客戶訂單穩健挹注，前 10 月合併營收創同期新高，達 3.01 億元，年增 24.5%，瑞磁持續投入行銷推廣費用，加速檢測新品開發，以及美國物價攀升等，累計前三季每股虧損 1.83 元。