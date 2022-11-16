〈台幣〉資金派對暫歇 終止連3升收31.115元

台北匯市資金派對暫歇，新台幣兌美元匯率今 (16) 日終場小貶 1 分，以 31.115 元作收，終止連 3 升，台北外匯市場成交值萎縮至 12.93 億美元，股匯同步收黑，台股在多空交戰下，小跌 8 點，收在 14537 點。

匯市近來湧入大量熱錢，新台幣匯率狂升如坐雲霄飛車，直逼 31 元整數關卡，不過，俄羅斯導彈疑似落入波蘭境內，導致 2 人死亡，帶動避險情緒升溫，美元自 3 個月低點回升。

新台幣兌美元匯率今天以小幅貶值開盤後，一度升抵 31.058 元，升值 4.7 分，但外資匯入情形不如前幾日踴躍，隨著美元買盤湧出後，匯價升幅逐漸收斂，終場翻貶收在 31.115 元，台北外匯市場成交值 12.93 億美元，元太外匯市場成交值 4.305 億美元。

台股今天開高漲逾百點，站上半年線，台積電持續走高，但獲利了結賣壓隨之出籠，聯電率先下跌，金融、傳產族群同步摜壓，拖累大盤翻黑，終場跌 8 點，收在 14537 點

根據央行統計顯示，美元指數今天小跌 0.09%，韓元重貶 0.56%，人民幣同步重挫 0.53%，歐元也貶 0.05%，新台幣貶 0.03%，日元、新加坡幣均小貶 0.02%。外資加碼買超 115.93 億元，累計 4 個交易日已大買台股 1327 億元。